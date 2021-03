Tout savoir sur Angers - Saint-Etienne

Angers a retrouvé des couleurs ces dernières semaines, pour regagner la première partie de tableau. Pour Saint-Etienne, cela va nettement moins bien puisque les Verts sont dans le rouge après une belle période d'invincibilité. Les hommes de Claude Puel n'ont que cinq points d'avance sur la place de barragiste.





Les stats à connaître (avec Opta)

Angers n’a gagné que 20% de ses matches face à St Etienne en Ligue 1 (11/54), il n’y a que face à Paris (12% - 3/25) et Nantes (14% - 6/44) que le SCO affiche un plus mauvais pourcentage de victoires contre un adversaire de l’élite affronté au moins 10 fois.



Angers a remporté sa dernière réception de St Etienne en Ligue 1 (4-1 le 22 septembre 2019) mais n’a plus connu 2 succès d’affilée contre cet adversaire à domicile dans l’élite depuis mai-août 1973 (2).



Vainqueur de son dernier match de Ligue 1 (1-0 à Metz le 3 mars), Angers n’a pas encore réussi à enchaîner 2 succès d’affilée dans l’élite en 2021.



St Etienne compte actuellement 30 points après 28 matches de Ligue 1, soit la 2e saison consécutive où il affiche ce total ou moins à ce stade (30 en 2019/20 également), autant que lors de ses 16 premières saisons disputées dans l’élite au 21e siècle (29 points en 2008/09 puis 28 en 2009/10, pour finir 17e à chaque fois).



Angers a perdu 6 de ses 13 réceptions en Ligue 1 2020/21 (5 succès, 2 nuls). Depuis son retour dans l’élite en 2015/16, il n’a fait pire qu’une fois sur l’ensemble d’un exercice : 7 en 2017/18.



St Etienne a remporté 2 de ses 5 déplacements en Ligue 1 en 2021 (3 défaites), soit autant que sur l’ensemble de l’année 2020 (3 nuls, 8 défaites).



Angers n’a inscrit que 6 buts lors de la dernière demi-heure de jeu en Ligue 1 cette saison, moins que toute autre équipe.



St Etienne a inscrit ses 4 derniers buts en Ligue 1 sur coup de pied arrêté (2 sur corner, 1 coup franc indirect, 1 penalty). Il faut remonter à avril-mai 2010 pour voir les Verts marquer 5 buts d’affilée sans qu’aucun ne le soit dans le jeu (5).



Angelo Fulgini est impliqué sur 8 buts en 26 matches de Ligue 1 cette saison (5 buts, 3 passes décisives), plus que tout autre joueur d’Angers et plus que lors de ses 2 dernières saisons dans l’élite combinées (5 buts et 2 assists en 51 matches).



Claude Puel affiche 1.08 point par match en moyenne sur le banc de St Etienne en Ligue 1, de loin son plus mauvais total avec un club de l’élite (le 2e plus faible étant de 1.43 avec Nice entre 2012 et 2016). C’est également la 3e plus petite moyenne de points/rencontre pour un entraîneur ayant dirigé au moins 30 matches des Verts en L1, derrière Henri Guérin (1.06) et Alain Perrin (1.07).