Après trois matches sans victoire, Angers a retrouvé le goût du succès en championnat, le week-end dernier. Le SCO a désormais l'occasion de re-basculer en première partie de tableau en cas de victoire, qui le verrait potentiellement devancer Lyon et Lille. De son côté, Saint-Etienne doit au plus vite mettre fin à l'hémorragie. Les Verts ont encore enregistré une défaite, dans le derby, et peuvent revenir à 4 points de la 18e place en cas de succès.

Les stats à connaître

Angers enregistre la quatrième meilleure moyenne de points (1,0) du championnat après avoir encaissé le premier but cette saison (2v, 4n, 4d).Il faut remonter à la saison 1979/1980 pour trouver la dernière fois qu'Angers a marqué autant de buts après 21 journées de première division (28).Les hommes de Pascal Dupraz pourraient devenir la première équipe de Saint-Étienne à perdre huit matchs de première division consécutifs en 102 ans d'histoire du club.Les Verts n'ont pas non plus marqué lors de leurs trois derniers déplacements en Ligue 1, alors qu'ils n'ont pas enchaîné quatre matchs à l'extérieur d'affilée sans marquer depuis février 2008.Lors des cinq dernières confrontations en Ligue 1 entre les deux équipes l'équipe à domicile n'a pas réussi à marquer avant la mi-temps.