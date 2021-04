Tout savoir sur Angers - Montpellier

Alors que Stéphane Moulin a annoncé qu'il quitterait Angers en fin de saison, le SCO doit s'efforcer de terminer au mieux cet exercice, qui les voit pour le moment occuper la 10e place. Montpellier entretient de son côté une belle série d'invincibilité et ne lâche pas la course à l'Europe.

Les stats à connaître (avec Opta)

Angers n’a perdu aucune de ses 4 dernières réceptions de Montpellier en Ligue 1 (3 victoires, 1 nul), après avoir perdu les 2 premières. Le SCO a réalisé 3 clean sheets lors de cette série face au MHSC.



Angers affiche 40 points après 30 matches de Ligue 1 2020/21, son total le plus élevé à ce stade depuis la remontée du club dans l’élite en 2015/16. Il faut remonter à 1979/80 (42, en comptant 3 points pour une victoire) pour voir le SCO afficher un total similaire ou supérieur à ce stade de la saison dans l’élite.



Seul Grenade (8e de Liga avec -12) affiche une plus mauvaise différence de buts qu’Angers (10e avec -10) parmi les équipes du Top 5 européen figurant dans la 1re partie du classement de leur championnat cette saison.



Montpellier n’a perdu aucun de ses 8 derniers matches en Ligue 1 (4 succès, 4 nuls), sa meilleure série d’invincibilité depuis août-novembre 2018 (11).



Angers a perdu 7 de ses 14 réceptions en Ligue 1 2020/21 (5 succès, 2 nuls), égalant déjà son plus haut total de défaites à domicile sur un même exercice depuis son retour dans l’élite en 2015/16 (7 également en 2017/18).



Angers est resté muet à 7 reprises en Ligue 1 en 2021, total le plus élevé en compagnie de Dijon. Le SCO a échoué à trouver le fond des filets lors de chacune de ses 2 dernières rencontres dans l’élite : 0-1 v St Etienne et 0-0 à Brest.



Angers a fait progresser le ballon sur seulement 15.6 kilomètres en Ligue 1 cette saison, plus faible total. A lui seul, Angelo Fulgini compte pour 13.5% de ce total (2.1 kms).



Montpellier est – avec Monaco et Lyon – l’une des 3 équipes de Ligue 1 à avoir dans son effectif 2 joueurs impliqués sur au moins 15 buts cette saison (Delort 18, Laborde 17).



L’attaquant d’Angers Stéphane Bahoken a inscrit 5 buts en Ligue 1 contre Montpellier, plus que contre tout autre adversaire. Il n’a cependant pas trouvé le fond des filets lors de ses 12 derniers matches dans l’élite, sa plus longue disette en L1 sous le maillot du SCO.



Andy Delort est impliqué dans 37.5% des buts de Montpellier en Ligue 1 depuis son arrivée en août 2018 (51/136 - 33 buts, 18 passes décisives), soit le meilleur ratio d'implication pour un joueur avec son équipe sur la période.