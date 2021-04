Tout savoir sur Angers - Monaco

Angers n'avance pas ces dernières semaines et s'enfonce de plus en plus dans le ventre mou du classement. La fin de saison pourrait être longue pour le SCO... qui a toutefois l'occasion de jouer les arbitres dans la lutte pour le podium. Qualifié miraculeusement en demi-finale de Coupe de France après son hold-up à Lyon, Monaco n'en reste pas moins l'équipe la plus en forme des dernières semaines.

Les stats à connaître (avec Opta)

Monaco est invaincu lors de ses 4 derniers déplacements à Angers en Ligue 1 (2 succès puis 2 nuls), mais n’a jamais fait la passe de 5 hors de ses bases face à cet adversaire dans son histoire en L1.



Angers n’a remporté qu’un seul de ses 11 derniers matches en Ligue 1 (5 nuls, 5 défaites), c’était sur le terrain de Metz le 3 mars dernier (1-0).



Monaco a récolté 41 points en Ligue 1 en 2021 (13 succès, 2 nuls, 1 défaite), soit au moins 7 de plus que toute autre équipe sur la période. Une seule équipe dans l’histoire a glané plus de points sur ses 16 premières rencontres d’une année civile dans le championnat de France : Monaco en 2017 (44 points).



Monaco a remporté chacun de ses 4 derniers matches de Ligue 1 par au moins 3 buts d’écart (14-0 en score cumulé), une 1re dans son histoire. L’ASM pourrait devenir seulement la 4e équipe dans l’histoire du championnat à réussir cet exploit lors de 5 rencontres à la suite après Reims en 1952 (5), Nantes en 1978 (6) et Paris en 2020 (5).



Angers n’a remporté aucune de ses 5 dernières réceptions en Ligue 1 (2 nuls, 3 défaites) – mais n’a plus connu une plus longue disette sur ses terres en L1 depuis mars-mai 2019 (6).



Angers marque en moyenne un but tous les 5 tirs cadrés en 2021 (11 buts sur 55 tentatives cadrées), soit le plus faible ratio. A l’inverse, Monaco affiche le meilleur ratio du genre sur la période avec un but inscrit toutes les 2.1 frappes cadrées (42 buts en 87 tirs cadrés).



Monaco est la seule équipe à compter 2 joueurs ayant inscrit au moins 15 buts en Ligue 1 cette saison dans son effectif : 17 réalisations pour Wissam Ben Yedder, 15 pour Kevin Volland.



Mateo Pavlovic (Angers) a touché 93% de ses ballons dans sa propre moitié de terrain en Ligue 1 cette saison (336/361), plus haut ratio parmi les joueurs ayant touché au moins 150 ballons.



Le défenseur de Monaco Guillermo Maripan a inscrit 4 buts à la suite d’un corner en Ligue 1 cette saison, plus que tout autre joueur.



Le portier de Monaco Benjamin Lecomte peut devenir le 1er gardien français à garder sa cage inviolée lors de 6 rencontres à la suite en Ligue 1 depuis Stéphane Ruffier avec St Etienne en 2016 (6 clean sheets d’affilée).