Tout savoir sur Angers - Marseille

Rejoint au bout du temps additionnel sur la pelouse de Nantes dimanche (1-1), Angers doit oublier sa frustration pour retrouve le chemin de la victoire. Mais ce ne sera pas simple face à un OM décidé à terminer son année en beauté. Battus à Rennes avant d’être accrochés contre Reims, les Phocéens ne veulent plus griller de cartouche dans cette première partie de saison.

Les stats à connaître (avec Opta)

Angers n’a gagné aucun de ses 9 derniers matches de Ligue 1 contre Marseille (6 nuls, 3 défaites), sa dernière victoire face à l’OM remontant au 27 septembre 2015 (2-1 au Vélodrome).

Angers n’a gagné qu’une seule de ses 10 dernières réceptions de Marseille en Ligue 1 (4 nuls, 5 défaites), après avoir remporté 7 des 9 précédentes rencontres face au club phocéen dans son stade (1 nul, 1 défaite).

Angers n’a pas réussi à garder sa cage inviolée lors de ses 10 derniers matches à domicile contre Marseille en Ligue 1 (13 buts encaissés au total), après y être pourtant parvenu lors de 4 des 8 précédentes confrontations entre les deux équipes dans la Maine.

Angers n’a remporté aucun de ses 3 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls, 1 défaite), une 1re dans l’élite depuis janvier-février 2020 (6).

Marseille reste sur 2 matches sans victoire en Ligue 1 (1 nul, 1 défaite), après avoir remporté ses 6 précédents.

Angers a perdu 3 de ses 4 derniers matches de Ligue 1 à domicile (1 victoire), autant que lors de ses 10 précédents (4 victoires, 3 nuls).

Marseille n’a perdu qu’un seul de ses 15 derniers matches à l’extérieur en Ligue 1 (11 victoires, 3 nuls) mais c’était le dernier en date, à Rennes le 16 décembre (1-2).

Marseille a effectué 4001 passes latérales ou vers l’arrière en Ligue 1 cette saison, total le plus faible pour une équipe à minimum 50% de possession.

Le milieu d’Angers Thomas Mangani a inscrit 3 buts contre Marseille en Ligue 1, le club contre lequel il a le plus souvent marqué dans l’élite (à égalité avec Lorient) et celui contre lequel il a été le plus souvent décisif (4 - 3 buts et 1 assist, à égalité avec Bordeaux et Lyon).

Florian Thauvin (6 buts, 6 assists) est impliqué dans 57% des buts de Marseille en Ligue 1 cette saison (12/21), soit le seul joueur de L1 à être impliqué dans plus de la moitié des buts de sa formation dans l’élite cette saison.