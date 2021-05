Tout savoir sur Angers - Lille

Angers, qui ne peut plus rejoindre la première partie de tableau, n'a rien à jouer dans cette dernière journée, pour la dernière de Stéphane Moulin sur son banc. Tout le contraire d'un LOSC qui doit absolument éviter le faux pas pour remporter un titre qui lui tend les bras depuis des semaines. Attention, le PSG est à l'affût...

Les stats à connaître (avec Opta)

Angers a remporté son dernier match contre Lille en Ligue 1 (2-1 le 6 janvier), après s’être incliné lors des 3 précédents. Le LOSC est l’adversaire que les Angevins ont le plus souvent battu dans l’élite (19 succès).



Angers n’est resté muet qu’à 2 reprises lors de ses 18 réceptions de Lille en Ligue 1 : c’était au cours de la toute première le 19 septembre 1957 (0-0) et de la dernière en date le 7 février 2020 (0-2).



Lille compte 80 points en Ligue 1 2020/21 et réalisera quoi qu’il arrive son meilleur total sur un même exercice (en comptant 3 points pour une victoire), surpassant d’au moins 4 unités son précédent record (76 en 2010/11, son dernier sacre en L1).



En cas de victoire contre Angers, Lille sera assuré de devenir champion de France pour la 4e fois (après 1946, 1954 et 2011). Sur les 53 équipes ayant occupé la place de leader après 37 matches sur 38 d’une saison de Ligue 1, seul Nîmes en 1961/62 n’a pas conservé la tête du championnat au final (3e derrière Reims et le RC Paris).



Lille a remporté 11 de ses 12 derniers déplacements en Ligue 1 (1 nul). Les Dogues ne sont restés muets qu’à une seule occasion lors de leurs 18 premiers déplacements dans l’élite en 2020/21 (34 buts), c’était sur le terrain de Monaco le 14 mars (0-0).



Angers n’a remporté aucun de ses 17 derniers matches contre une équipe classée en tête de la Ligue 1 au début de la journée (2 nuls, 15 défaites), s’inclinant même lors des 8 plus récents. Son dernier succès contre un tel adversaire remonte au 30 octobre 1973 face à Lens (3-1).



Angers n’a inscrit que 17 buts en 2e période de ses matches en Ligue 1 cette saison, seul Dijon (14) fait moins bien. Lille n’a encaissé que 6 buts après la mi-temps dans l’élite en 2020/21, toutes les autres équipes en ont concédé au moins 18.



Romain Thomas a inscrit 3 buts contre Lille en Ligue 1 – dont 2 lors du match aller avec Angers le 6 janvier, soit l’adversaire qui lui réussit le plus dans l’élite. Il a marqué 4 buts en L1 2020/21, seul Guillermo Maripan (5) fait mieux parmi les défenseurs cette saison.



Mike Maignan a gardé sa cage inviolée à 21 reprises en Ligue 1 2020/21, meilleur total sur un même exercice depuis Vincent Enyeama en 2013/14 (21 également). Seul Jean-Luc Ettori a rendu plus de clean sheets au cours d’une même saison dans l’histoire du championnat (22 en 1989/90). Le gardien de Lille a pris part à l’intégralité des 107 derniers matches du LOSC dans l’élite.



Stéphane Moulin va connaître son 415e et dernier match toutes compétitions confondues sur le banc d’Angers depuis sa nomination en juin 2011, étant pour le moment le seul entraîneur à occuper le même poste depuis aussi longtemps dans les 5 grands championnats européens. Il s’agira de sa 218e rencontre avec le SCO en Ligue 1, la 11e contre une équipe dirigée par Christophe Galtier, l’homologue qu’il aura le plus affronté dans l’élite (3 succès, 1 nul, 6 défaites).