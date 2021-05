Tout savoir sur Angers - Dijon

Bon dernier et officiellement relégué en Ligue 2, Dijon est reparti sur une série de défaites et finit cette saison très difficilement. Pas vraiment en dangers, le SCO doit de son côté faire l'effort pour tenter d'accrocher la première partie de tableau, mais a beaucoup de mal ces dernières semaines.

Les stats à connaître (avec Opta)

Angers a remporté 75% de ses matches de Ligue 1 face à Dijon (6/8), son meilleur ratio face à un adversaire actuel de l’élite.



Angers a remporté ses 4 matches à domicile face à Dijon en Ligue 1, inscrivant 8 buts au total pour seulement 2 encaissés. C’est l’adversaire qu’il a le plus reçu dans l’élite tout en gagnant 100% de ses rencontres.



Angers a perdu ses 4 derniers matches de Ligue 1 sans marquer le moindre but, sa pire série dans l’élite depuis avril-mai 1980 (5).



Dijon ne comptabilise que 18 points après 35 matches dans l’élite cette saison. Dans l’histoire de la Ligue 1 (en comptant 3 points pour une victoire), seuls Brest en 1979/80 (16), Lens en 1988/89 (16), Arles-Avignon en 2010/11 (14) et Troyes en 2015/16 (17) ont fait pire à ce stade de la compétition.



Angers n’a gagné aucun de ses 6 derniers matches à domicile en Ligue 1 (2 nuls, 4 défaites), sa plus longue série depuis mars-mai 2019 (6 également). Le SCO n’a plus connu une plus longue série de matches consécutifs sans succès sur ses terres dans l’élite depuis août-décembre 2017 (8).



Dijon a perdu ses 8 derniers matches à l’extérieur en Ligue 1, encaissant 23 buts pour seulement 7 inscrits. C’est la pire série de revers de son histoire hors ses bases dans l’élite.



Seuls Crotone (51) et Schalke 04 (47) ont encaissé plus de buts en déplacement que Dijon (39) dans les 5 grands championnats européens cette saison. Le DFCO a concédé 19 buts lors de ses 6 derniers matches à l’extérieur dans l’élite, soit 3.2 de moyenne.



Dijon a encaissé 9 buts sur ses 12 derniers tirs cadrés subis en Ligue 1, après n’en avoir concédé que 2 sur ses 11 précédents.



Saturnin Allagbé (Dijon) affiche 56.6% de tirs cadrés arrêtés en Ligue 1 cette saison (en 9 matches), seul Matthieu Dreyer (56.1% avec Lorient) fait pire chez les gardiens ayant disputé plus de 5 rencontres.



Bruno Ecuele Manga (236 avec Dijon) et Ismaël Traoré (214 avec Angers) sont les défenseurs ayant récupéré le plus de ballons en Ligue 1 cette saison.