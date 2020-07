Alors que l'ambitieux projet de rachat porté par Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi a beaucoup de mal à déboucher sur du concret face au refus des dirigeants de l'OM de céder du terrain, les deux associés s'entre-déchirent dans les médias. Ainsi, Boudjellal est accusé par l'entourage d'Ajroudi d'avoir fait sortir du bois l'homme d'affaires franco-tunisien alors que ce dernier voulait continuer à avancer masqué.

Une erreur de taille selon le juriste Marc Deschenaux, associé à Ajroudi, qui a dézingué l'ancien patron du RCT mercredi dans l'émission L'Equipe du Soir sans citer son nom: "Une personne qui portait ce projet a fait une grande déclaration à la presse. M. Ajroudi a bien dû réagir en disant simplement qu'il était intéressé. Mais M. Ajroudi n'est pas sorti du bois de lui-même. Un membre de l'équipe, qui rêvait peut-être de gloire, est allé trop vite vers les médias".

"Pas envie d'être accusé de diffamation"

Relancé pour savoir si la personne en question est bien Boudjellal, Deschenaux a éludé, mais le message est bien passé : "Je n'ai pas plus à dire. Je n'ai pas envie de me retrouver dans une position et d'être accusé de diffamation. (...) Ce n'est pas lui". Vers une dissolution du partenariat Ajroudi - Boudjellal ?