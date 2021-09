Toulouse, un mercato malin pour remonter en Ligue 1 ?

Ce lundi, en cas de victoire sur Le Havre, Toulouse peut prendre cinq points d'avance en tête de la Ligue 2. Mais ce n'est peut-être pas le plus grand exploit de l'été toulousain. Lors du mercato estival, les Violets ont réussi à se renforcer dans tous les domaines, tout en terminant l'été en réalisant une belle plus-value. Les départs d'Amine Adli, Janis Antiste, Kelvin Amian et Deiver Machado ont rapporté 17 millions d'euros aux Toulousains. Et même si ces ventes font mal au onze du Téfécé, les arrivées de Brecht Dejaegere, Rafael Ratao, Ado Onaiwu, Rasmus Nicolaisen, Mikkel Desler, Denis Genreau, Yanis Begraoui et Logan Costa semblent en mesure de compenser les pertes qui ont rythmé un mercato animé sur les rives de la Garonne. Le tout pour 5 millions d'euros et une balance qui dégage plus de 10 millions de bénéfices.

Trois recrues titulaires, trois recrues décisives

Toutes ces recrues ne se sont pas encore imposées dans le onze toulousain mais trois d'entre elles ont déjà obtenu le statut de titulaire : Brecht Dejaegere, Mikkel Desler et Ado Onaiwu. Ces trois joueurs ont même déjà été décisifs. Le milieu belge, qui a hérité du brassard de capitaine, est le joueur de champ le plus sollicité par Philippe Montanier lors des six premières journées de Ligue 1. Le joueur de 30 ans a ouvert son compteur but avec l'unique réalisation de la rencontre face à Pau et il a délivré une passe décisive contre Dijon. La passe décisive, c'est la spécialité de Mikkel Desler. Le latéral droit norvégien a déjà su faire parler ses qualités offensives pour offrir un but à Brecht Dejaegere et un autre à Ado Onaiwu, l'autre recrue très en vue au Stadium. Le Japonais a fait trembler les filets face à Dijon et contre Valenciennes. Ce lundi face au Havre, l'international japonais qui a commencé la saison en brillant du côté de Yokohama va tenter de marquer lors d'un troisième match consécutif. S'il y arrive, alors Toulouse pourra espérer poursuivre son cavalier seul en tête de la Ligue 2 et oublier les nombreux joueurs partis durant l'été.