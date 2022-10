Les Montpelliérains souhaitaient enchaîner après la trêve internationale avec ce déplacement à Toulouse car ils restaient sur un succès à la maison face à Strasbourg (2-1) lors de la dernière journée de championnat. Les visiteurs ont ouvert le score dans ce derby de l'Occitanie par le biais de Nicolas Cozza (0-1, 7eme). Le joueur formé au club a marqué de près du plat du pied après une parade de Maxime Dupé sur un tir de Whabi Khazri. Dominateurs durant le premier quart d'heure de jeu, les Héraultais ont arrêté de jouer par la suite et ont été punis par les Toulousains.

📊 Les chiffres de la victoire du @ToulouseFC dans ce derby d'Occitanie 👉 https://t.co/1348bvgt99#TFCMHSC pic.twitter.com/GqmTP5NRWX



Sur un corner tiré par Branco van den Boomen, Fares Chaibi dévie le ballon de la tête au premier poteau. Au second, le milieu néerlandais Stijn Spierings a surgi et a ajusté de près Bingourou Kamara (1-1, 18eme). En confiance, les locaux ont ajouté un nouveau but par l'intermédiaire de Zakaria Aboukhal (2-1, 24eme). L' attaquant marocain a été servi par Branco van den Boomen. Aux abonnés absents, les visiteurs ont cédé une troisième fois à la demi-heure de jeu. Le milieu néerlandais a distillé une nouvelle passe décisive pour Fares Chaibi (3-1, 31eme).



Au retour des vestiaires, le promu toulousain a continué sa marche en avant en marquant un quatrième but. Issiaga Sylla, pour son 200ème match avec Toulouse, a délivré une passe décisive pour son capitaine Brecht Dejaegere (4-1, 48eme). A l'approche de l'heure de jeu, le match est interrompu par Jérémie Pignard, des supporters de Montpellier lançant une bombe puante qui a touché les 22 acteurs et les autres supporters dans l'enceinte du Stadium. Quinze minutes plus tard, le jeu a repris. Le défenseur de Toulouse Mikkel Desler a pris un deuxième carton jaune (60eme) synonyme de carton rouge pour une faute sur Teji Savanier. Puis, après ces faits de jeu, les Montpelliérains sont parvenus à réduire le score par leur buteur vedette Elye Wahi (4-2, 68eme). Le promu toulousain a concédé d'autres occasions en fin de match mais sans conséquence. Le derby de l'Occitanie est pour le TFC.