Toulouse FC : Philippe Montanier pas déçu après le nul contre Brest, Eric Roy frustré

Dimanche, le Stade Brestois a tenu en échec (1-1) le Toulouse Football Club sur la pelouse du Stadium pour le compte de la 19ème journée de Ligue 1. Si les Brestois avaient ouvert le score dès la 18ème minute de jeu par l'intermédiaire de Steve Mounié, les Toulousains ont égalisé après un peu plus d'une heure de jeu grâce au Marocain, demi-finaliste à la Coupe du Monde, Zakaria Aboukhlal. Ce point est important pour les deux équipes. Toulouse pointe à la douzième place de Ligue 1, alors que Brest remonte à la 17ème place après la défaite cinglante d'Ajaccio sur la pelouse de Monaco. Les deux entraîneurs avaient des réactions bien différentes après le match.

Philippe Montanier, Toulouse

"On était menés au score sur un but un peu rageant et on s'est rendu compte qu'il allait être difficile de revenir au score face à une équipe de Brest bien organisée en défense. On a eu du mal à les prendre en défaut. On a tout fait pour l'emporter mais ce match nul n'est pas une mauvaise opération. On vient de prendre sept points sur neuf et le bilan à mi-championnat est plutôt satisfaisant."

Eric Roy, Brest

"On a mené au score et posé des soucis à une équipe qui était pourtant en confiance. On est un peu mitigés car on a senti qu'on pouvait leur faire mal. Si on avait été un peu plus justes on aurait pu les faire douter davantage. On est une équipe qui travaille, solidaire et capable de poser des problèmes à nos adversaires. On a les qualités pour relever le défi du maintien et atteindre notre objectif."