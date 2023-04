Toko-Ekambi dézingue les supporters de l'OL

L’heure n’est pas à l’apaisement pour Karl Toko-Ekambi. Cet hiver, l’international camerounais a quitté l’Olympique Lyonnais, où la situation était devenue invivable, pour rejoindre le Stade Rennais sous la forme d’un prêt. L’ancien joueur de Villarreal est pris pour cible par les supporters lyonnais, qui lui reprochent depuis plusieurs mois ses mauvaises performances et son état d’esprit.

Dans une interview accordée à So Foot, Karl Toko-Ekambi n’a pas manqué d’égratigner ces derniers, les accusant implicitement de faire preuve de racisme, en ciblant le même profil de joueurs : « les supporters, je m’en fous. Honnêtement, j’en ai rien à foutre. Bizarrement, ceux qui sont pris pour cible, ce ne sont pas des Lyonnais. Je ne vais pas dire le mot fort auquel je pense, mais voilà… Je ne veux pas le dire, mais c’est bizarre. Ce sont toujours les mêmes profils qui sont ciblés. »

Invité à préciser son propos et relancé au sujet de Houssem Aouar, formé et né à Lyon et également pris en grippe, Karl Toko-Ekambi a refusé de parler explicitement de racisme, tout en le sous-entendant : « Il est formé au club, mais il est autre chose aussi. Le problème, c’est que ce sont toujours les mêmes joueurs qui sont ciblés. Maxwel Cornet, Bertrand Traoré, etc ».