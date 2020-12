Thomas Tuchel (PSG) : « Mettre la barre plus haut »

Le PSG s’avance vers un rendez-vous important en Ligue 1. A domicile, les joueurs de la capitale accueillent dimanche soir l’Olympique Lyonnais, l’un de leurs concurrents du haut de tableau. Une rencontre que Thomas Tuchel, le coach de l’équipe, veut à tout prix gagner. Pour cela, il encourage ses hommes à afficher les mêmes vertus que lors de leurs précédentes sorties. Celles qui leur ont permis de rebondir après un mois de novembre délicat.

« Notre état d’esprit changé »

« Cela a changé et c'était nécessaire, a souligné l’entraineur allemand lors du point presse d’avant-match. La situation clé cela a été contre Leipzig et contre Bordeaux. On a tout donné même si on n’avait pas fait un bon match. Contre Bordeaux c'était différent et j'ai montré à l'équipe ce qui n'allait pas. On doit rester ensemble et mettre la barre plus haut. L'équipe a changé et a fait trois matchs consécutifs avec beaucoup d'efforts, une belle mentalité ». Après avoir assuré la qualification pour les 8es de la Ligue des Champions, l’objectif pour les Franciliens dorénavant est de terminer l’année civile au sommet de la Ligue 1.

« Bien d’enchainer avec un match de niveau de C1 »

Les Parisiens sont donc motivés, mais ils sont aussi méfiants. Leur prochain adversaire mérite le plus grand respect, surtout qu’il affiche actuellement une série très séduisante. « Peut-être bien de jouer un deuxième match consécutif face à une équipe de niveau Ligue des champions pour que l'état d'esprit ne change pas », a relevé Tuchel, avant de reconnaitre qu’il attend « une équipe de Lyon très très forte ». « Au dernier match au Parc, ils ont été très courageux et offensifs, a-t-il rappelé. Ils sont venus pour montrer qu'ils sont aussi forts que nous. Ils n'ont pas joué l'Europe et ont eu la possibilité de préparer ce match pendant une semaine. C'est un match difficile pour nous mais j'ai confiance en mes joueurs. Ce sont des compétiteurs et ils aiment ce genre de match. C'est bien d'enchaîner un match de niveau Ligue des champions mais il ne faut pas perdre notre attention. »

« Nous devons restés concentrés »

Contrairement aux années précédentes, de nombreuses équipes parviennent à se mêler à la course du haut de tableau et ambitionnent de mettre fin à l’hégémonie parisienne. Tuchel aurait aimé être dans une situation plus confortable, mais il avoue que : « c’est [de leur] notre faute ». « A nous de continuer comme lors des derniers matchs. On doit rester concentrés (…) C'était difficile après la phase aller mais l'équipe a fait le travail et le jour de repos était mérité pour les récompenser. Nous sommes dans un bon état d'esprit », a conclu le coach des champions de France.