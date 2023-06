Textor veut se servir de l’OL pour amener des joueurs à Botafogo

L’Olympique Lyonnais doit se reconstruire. Cette saison, le club a changé de propriétaire, avec l’arrivée du groupe Eagle et de John Textor. L’homme d’affaire américain a même repris la présidence de l’OL en évinçant Jean-Michel Aulas. Au-delà de l’Olympique Lyonnais, le groupe Eagle possède également les clubs de Botafogo et du RWD Molenbeek. Dans une interview accordée à Globo, John Textor a dévoilé ses plans pour les prochains marchés des transferts. Il veut profiter de la puissance financière des Gones pour développer des joueurs dans le club de Rio.

« Lyon a besoin d'investir sur des joueurs titulaires »

« Le capital lyonnais va commencer à aider Botafogo. On envisage d'acheter des joueurs d'Amérique du Sud qui seront achetés par Lyon, mais passeront par Botafogo. Il peut s'agir d'un prêt ou d'un achat collaboratif avec les clubs en partageant les droits. On ne va pas alimenter l'OL de joueurs de Botafogo car ils n'ont pas leur place dans l'équipe. Lyon a besoin d'investir sur des joueurs titulaires. Cet été, je promets que le capital lyonnais aurait un intérêt sur un joueur et qu'il restera à Botafogo. »