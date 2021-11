Terrier continue de faire son trou

🇫🇷 Olympique Lyonnais

🗨️ Terrier : "Henry et Bergkamp sont mes idoles" pic.twitter.com/2Wk505jBjY

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 25, 2018



1 - Martin Terrier a inscrit son premier but pour Lyon en Ligue 1, sur son … premier tir cadré avec les Gones. Lancé. pic.twitter.com/rZSwS9Cz24

— OptaJean (@OptaJean) August 24, 2018

Martin Terrier est déjà si installé dans le paysage de la Ligue 1 qu'il semble en être un des piliers. Pourtant, l'ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais n'a que 24 ans et encore tout l'avenir devant lui. Parfait complément de Gaëtan Laborde, dont l'arrivée lui permet lui aussi de se magnifier en Bretagne, l'ex-avant-centre de Lille ou Strasbourg n'a jamais déçu, partout où il est passé. Il retrouve l'OL, après les deux matchs de la saison dernière. Il n'a pas encore gagné, puisque ces rencontres s'étaient soldées sur un 2-2 à Rennes puis un 1-0 à Lyon. Martin Terrier était titulaire, comme à chaque fois ou presque sous le maillot rennais, que ce soit avec Julien Stéphan puis Génésio.Le Nordiste a forcément vu d'un bon oeil la signature de ce dernier au mois de mars, leur collaboration ayant déjà été fructueuse à Lyon."Je crois énormément en lui, il a tout pour être un futur très grand", s'enthousiasmait alors l'entraîneur. Près de trois ans plus tard, il a toujours "tout pour faire une très bonne carrière", selon les nouveaux mots de Génésio le mois dernier. "Il fonctionne beaucoup à la confiance et au mental, il a retrouvé de l'allant, de la percussion et un système qui lui convient bien. Désormais, à lui de confirmer. Il sait qu'il doit être plus constant, il doit garder cette bonne dynamique."C'est le cap supplémentaire à passer pour Martin Terrier, qui a déjà su briller en Ligue des champions, comme face à la Juventus avec l'OL lorsqu'il avait tapé la barre lors du huitième de finale aller au Groupama Stadium (1-0), un des derniers matchs avant la pandémie de Covid en mars 2020. Bourré de talent, facile dans ses ses prises de décision, sa technique et toute sa lecture du jeu, il gagnera en régularité grâce à un état d'esprit plus agressif et combatif. Dans ce domaine, Génésio le trouve "nettement supérieur" : "A Arnhem, côté droit, je l'ai vu tacler et gagner des duels de la tête. C'est un peu nouveau."