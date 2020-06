Tanguy Kouassi, la saison des promesses

Après Kingsley Coman ou Dan-Axel Zagadou et le même été qu'Adil Aouchiche, Tanguy Kouassi est sur le point de signer son premier contrat professionnel loin de Paris. Sans s'y être imposé sur le long terme, le jeune Français va quitter son club formateur. Et ce qu'il a montré en quelques apparitions chez les pros va donner des regrets à la direction parisienne. Le joueur de 18 ans a été une des révélations du championnat de France. Le bilan de sa première saison en Ligue 1 est prometteur : 6 matchs, 2 buts. Un beau rendement pour un joueur défensif. Mais plus que dans les statistiques, c'est l'impression qu'il a dégagée tout au long de la saison qui a séduit.

Dès l'été 2019, Tanguy Kouassi avait étonné Abdou Diallo



Dès l'été dernier, le joueur de la génération 2002 avait impressionné. Abdou Diallo l'avait nommé comme le joueur le plus étonnant du groupe parisien engagé dans la tournée asiatique de pré-saison. A l'époque, le transfuge du Borussia Dortmund ne se doutait pas encore que le joueur habitué à l'équipe U19 allait se transformer en concurrent direct pour une place chez les pros. C'est pourtant ce qui est arrivé quand l'ancienne révélation de la Bundesliga s'est blessée.

Tanguy Kouassi a profité de la confiance de Thomas Tuchel pour devenir un habitué du groupe professionnel. Il a participé à toutes les compétitions pour un total de 13 matchs. Sa solidité a notamment permis au champion de France de ne perdre aucune de ces rencontres et de terminer à huit reprises sans le moindre but encaissé. Suffisant pour lui permettre de découvrir la Ligue des Champions. En débutant lors du match à Istanbul contre le Galatasaray, le défenseur est même devenu le cinquième plus jeune joueur à participer à l'édition 2019-2020 de la plus prestigieuse compétition européenne. Le tout en dégageant de la sérénité et une maturité rare à son âge.

Un leader des sélections de jeunes

Il a réussi à s'illustrer à deux postes différents : en défense centrale et en numéro 6. Une polyvalence remarquable pour un joueur si jeune. Dans un rôle comme dans l'autre, le Parisien a étalé une maturité impressionnante pour son âge. Il n'a pas hésité à donner de la voix pour diriger ses coéquipiers. Une qualité déjà aperçue avec les sélections de jeunes. Le membre de l'équipe de France U18 avait montré des choses intéressantes dès le mondial U17 disputé l'automne dernier. Une expérience internationale qui lui avait permis de taper dans l’œil des scouts européens. Même s'il est absent de la liste des finalistes du Golden Boy, Kouassi a montré dès ses premières apparitions dans le monde professionnel qu'il avait les qualités pour s'imposer au plus haut niveau.

Sa lecture de jeu et sa qualité de relance font de lui un joueur qui est déjà capable de s'installer durablement dans l'entre-jeu d'un club de premier plan. Le joueur d'1,87m a aussi prouvé qu'il était intraitable dans le jeu aérien. Dans une surface comme dans l'autre. Il a notamment marqué un doublé contre Amiens. Pour Transfermarkt, il vaut déjà plus de 10 millions d'euros. Une somme que le PSG ne verra jamais si le jeune Kouassi signe effectivement son premier contrat professionnel avec le Bayern Munich. L'épilogue douloureux d'une saison pleine de promesses.