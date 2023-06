Sydney Govou très inquiet pour l’avenir de l’OL

7e de Ligue 1, Lyon vient de vivre un nouvel exercice hors des places européennes. Cet été, les Gones devraient se montrer actifs pour le premier mercato depuis la prise de pouvoir de John Textor à la présidence du club. Invité à faire un bilan de la saison lyonnaise et se projeter sur l’avenir du club dans un entretien au Progrès, Sydney Govou s’est montré pessimiste concernant les prochaines saisons de l’OL.

« C’est une nouvelle saison ratée et perturbante, car j’ai eu du mal à voir où l’on allait, sur le terrain, mais plus encore hors du terrain. On peut me dire ce qu’on veut, mais l’OL a besoin de jouer l’Europe chaque année, et là on va s’en passer deux ans de suite. On est dans une spirale, recruter va être compliqué, il faudra vendre un ou deux joueurs importants, gérer tous les retours de prêt. J’ai peur qu’on soit entré dans une sorte de ventre mou pour quelques années » a-t-il lancé.