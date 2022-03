Une partie des supporters présents ce dimanche au Parc des Princes ont réservé un traitement de faveur à Lionel Messi et Neymar. Les deux hommes ont été pris pour cible durant toute la rencontre finalement remportée par le Paris Saint-Germain face à Bordeaux (3-0), conséquence de l'élimination prématurée du club parisien en huitièmes de finale de la Ligue des champions, quatre jours plus tôt. Une attitude dénoncée par Luis Suarez.



L'international uruguayen était visiblement devant son écran et a pu constater les huées et les sifflets qui ont visé Lionel Messi et Neymar (mais pas que...). Une manière de faire que l'attaquant de l'Atlético de Madrid a dénoncé sur les réseaux sociaux. "Comme toujours, le football n'a aucune mémoire. Toujours avec vous, Lionel Messi et Neymar. Je vous aime fort !" Ainsi s'est-il exprimé au moment de légender une photo de l'ancien trio catalan.





Fabregas prend aussi la parole

Dans la foulée, un autre ancien du Barça a lui aussi soutenu les deux joueurs du PSG, en la personne de Cesc Fabregas. Le milieu de l'AS Monaco a également dénoncé le manque de mémoire de certains. "Le football n'a aucune mémoire... C'est triste. Toujours avec vous, frères."