Strasbourg, une 38ème journée de tous les dangers

Après s'être facilement maintenu en ne terminant pas au-delà de la onzième place ces deux dernières saisons, Strasbourg a du réapprendre à se battre pour sa survie. Cette saison, le club alsacien n'a jamais été en mesure de viser la première moitié du classement. La 13eme place a été son meilleur classement après la 20eme journée mais aussi onze matchs plus tard. Une saison galère dont l'issue se jouera lors de la dernière journée. Malgré ses sept points d'avance sur le barragiste après la 31eme journée, le Racing va devoir éviter la défaite face à Lorient pour ne pas laisser son destin entre les mains de ses concurrents directs.

Mais comment les hommes de Thierry Laurey en sont-ils arrivés là ? Entre un début de saison chaotique et une série de cinq matchs consécutifs sans victoire dans la dernière ligne droite, ils n'ont pas réussi à distancer les relégables qui sont bien revenus en fin de saison. Sur le papier, l'effectif qui a été renforcé par l'arrivée d'Habib Diallo pendant l'été, semblait pourtant avoir les qualités pour.

Strasbourg s'est trop souvent fait reprendre

Mais à l'image de la recrue la plus chère de son histoire, Strasbourg n'est pas parvenu à répondre aux attentes. Le Sénégalais n'a marqué qu'un but lors de la phase retour et sans Ludovic Ajorque, la situation aurait pu devenir très compliquée. C'est d'ailleurs le Réunionais, quatrième meilleur buteur de la Ligue 1, qui a aidé Strasbourg à se relancer ce week-end à Nice (0-2). Ce succès permet aux coéquipiers de Dimitri Liénard de rester au-dessus de la ligne de flottaison grâce à son point d'avance sur Nantes.

Perturbé par le Covid-19 lors de la pré-saison, moins fringant à domicile sans ses fervents supporters et handicapé par les blessures de Mohamed Simakan, Matz Sels ou Alexander Djiku, Strasbourg n'a jamais su trouver son rythme. Rapidement mis sous pression, l'actuel 16eme de Ligue 1 n'a pas toujours été récompensé. A sept reprises, il a ouvert le score sans parvenir à s'imposer (cinq nuls, deux défaites). En perdant moins de points en cours de route, Strasbourg aurait déjà son maintien en poche et aurait pu espérer enchaîner une deuxième saison consécutive dans la première moitié du classement.