Strasbourg : Stéphan redoute le déplacement à Saint-Étienne

Dépasser la barre des 50 points, objectif pour la seconde partie de saison



🎙️ Julien #Stéphan : "En début de semaine, on a fixé de nouveaux objectifs. Le prochain, c’est d’atteindre la barre des 50 points pour dépasser le record de points du club depuis son retour en Ligue 1."#ASSERCSA pic.twitter.com/DAXBW9CSsE

— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) February 18, 2022

Quatrième du classement de Ligue 1 à seulement une unité de l'OGC Nice, Strasbourg est en lutte pour les places européennes en ce début d'année 2022. Restant sur deux succès sur le plan national, obtenus face à Nantes et Angers sur le même score (1-0), la formation entraînée par Julien Stéphan pourrait en enchaîner un troisième contre les joueurs de Pascal Dupraz mais le premier a mis en évidence la difficulté représentée par ce déplacement à Saint-Étienne., a-t-il souligné dans des propos rapportés par L'Equipe.Désormais 18ème du classement, l'ASSE devrait jouer crânement sa chance pour cette rencontre et Stéphan ne s'attend en rien à une promenade de santé, surtout en raison de l'écart de positions en Ligue 1. ", a-t-il affirmé, avec les exemples de la victoire de Clermont à Nice (0-1), ainsi que le nul obtenu par Lorient face à Monaco (0-0). Assuré de poursuivre en Ligue 1 avec déjà 41 points récoltés, Strasbourg ne manque pas d'ambitions et Stéphan a tenu à en affirmer une en particulier : "(en 2018-19)Pour cela, il aura besoin d'une implication totale de ses joueurs et a tenu à le rappeler : "On aura besoin de tout le groupe pour cela car il n'est pas évident de devoir composer avec vingt joueurs au maximum, comme ça a été le cas ces dernières semaines., a estimé Stéphan.