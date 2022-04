Strasbourg - Stéphan : "Lyon, c'est du très haut niveau"

On pense qu’à 8 matchs de la fin, il n’est pas nécessaire de fixer un nombre de points à atteindre. Ce n’est pas le bon levier selon moi", a-t-il estimé, refusant d'évoquer une possible qualification européenne.

"On veut s'engager pleinement sur le moment présent"

A quoi cela servirait de parler d’Europe ? On ne veut pas mettre de pression inutile. On ne veut pas penser à l’après et aux conséquences. On veut s’engager pleinement sur le moment présent

d’amener de la fraîcheur", malgré le match disputé jeudi soir sur la pelouse de West Ham en quart de finale aller de la Ligue Europa (1-1). "Il y a du potentiel et de la qualité. C’est du très haut niveau", a synthétisé Stéphan concernant le groupe entraîné par Peter Bosz.



. Quatrième de Ligue 1 (à 2 points de Rennes, troisième), la formation entraînée par Julien Stéphan est invaincue depuis 8 matchs en Championnat, et reste sur un succès face à Lens (1-0). Dimanche, c'est l'OL de Peter Bosz qui se présentera sur la pelouse de la Meinau pour le compte de la 31ème journée (19 heures). En conférence de presse, Stéphan a indiqué qu'il n'était pas nécessaire que ses joueurs se projettent trop loin, dans cette période importante de la saison. "", a affirmé l'entraîneur du club alsacien, qui a décrit l'OL comme une équipe capable "Ce dernier a reconnu qu'il faudrait tenter de surmonter les "difficultés après la coupe d'Europe" connues par son équipe, qui a perdu de nombreux points avec l'enchaînement des rencontres en Ligue 1. 9ème, Lyon aura la possibilité de se rapprocher de Strasbourg dans le cas d'une victoire à la Meinau.On va là-bas pour gagner, comme toujours", a estimé le technicien hollandais. Battu à seulement 3 reprises sur son terrain en Championnat - face à Angers, Lille et Marseille - Strasbourg n'a pas encaissé le moindre but depuis 4 matchs à domicile.