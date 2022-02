Strasbourg : Stéphan espère "un match parfait" face à Nice

"On devra rester froids dans nos têtes"

Stéphan ne veut pas entendre parler de la course à l'Europe

Contraint au nul sur la pelouse de Saint-Étienne lors de sa dernière sortie (2-2), Strasbourg reçoit le Nice de Christophe Galtier, samedi dans le cadre de la 26ème journée de Ligue 1 (17 heures).Le coach âgé de 41 ans a évoqué la rencontre en conférence de presse, bien conscient de l'ampleur de la tâche face à un adversaire qui avait été corrigé lors du match aller (0-3).. Il faudra que l’on soit parfait sur le terrain. Le public a l’habitude de l’être dans les tribunes et devra continuer à l’être comme depuis le début de la saison. L’atmosphère devra être chaude, incandescente par moments et nous on devra rester froids. C’est le contraste qu’il devra y avoir entre l’atmosphère dans le public et ce que nous on sera capables de mettre en place. Mais froid ne veut pas dire rester sans passion et sans engagement. Bien au contraire, on devra rester froids dans nos têtes tout en étant ultra-engagés et passionnés. Ce sera notre défi", a glissé Stéphan, dans des propos relatés par alsasports.Alors que de nombreux observateurs imaginent déjà Strasbourg en Europe, le natif de Rennes a tenu à calmer l'euphorie autour de cette possibilité, rappelant l'écart entre les équipes du haut du tableau. "Ça n'est pas un discours de façade, quand. Et quand vous voyez le pedigree des clubs derrière nous, il y a Lyon, Monaco, Rennes, Lille. Ce sont des clubs très puissants financièrement et au niveau de la richesse des effectifs. On savoure déjà d'être devant ces clubs à la 25ème journée. On est pondérés, mesurés et ça ne changera pas", a-t-il expliqué. Après Nice, Strasbourg affrontera plusieurs adversaires directs, dont notamment l'AS Monaco (13 mars), Lens (le 3 avril), Lyon (le 10) ou encore Rennes (le 20 avril). De quoi avoir une idée plus précise de ses perspectives d'Europe.