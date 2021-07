Strasbourg : Stéphan affirme ses ambitions

Le 28 mai dernier, Julien Stéphan est devenu le nouvel entraîneur de Strasbourg. Vainqueur de la Coupe de France 2019 avec Rennes, il avait ensuite pris la décision de démissionner le 1er mars dernier, s'estimant incapable de trouver les leviers pour redresser le club breton, alors qu'à l'époque Rennes venait de s'incliner contre Nice (3-2) et n'avait plus gagné depuis le 17 janvier. Depuis son départ de Rennes, il a "rechargé les batteries pendant trois mois" comme il l'a confié ce mardi à L'Equipe, passant du temps avec ses enfants et a beaucoup songé aux façons de s'améliorer dans son approche du métier.

"Strasbourg, c'est une continuité de Rennes" "Charmé par le discours" du président Marc Keller et convaincu par le projet de Strasbourg, Stéphan a dirigé sa nouvelle équipe pour la première fois à l'occasion du match amical perdu face à Bâle, vendredi soir (0-1). Il a reconnu ne pas comprendre comment son passage de Rennes à Strasbourg pouvait être considéré comme une régression. "Non ! J'ai beaucoup de mal avec cela. Le RCS a des atouts. Je n'ai pas regardé uniquement la saison dernière : j'ai analysé les années précédentes et le potentiel du club. Ce qui m'a plu, c'est qu'il y a une ambition adaptée aux moyens. Il y a une vraie envie de faire grandir le club. Pour moi, c'est une nouvelle expérience mais je dois apporter ce que j'ai vécu à Rennes pour qu'on progresse. On va tous s'enrichir les uns les autres. Le parcours d'un entraîneur se construit dans le temps. Il faut être humble dans ce métier car tout va très vite. Strasbourg, c'est une continuité de Rennes", a-t-il expliqué à L'Equipe.



Sondé au niveau du style de jeu désiré pour son équipe, le technicien âgé de 40 ans a opté pour une réponse offensive. "On veut marquer des buts et faire du spectacle pour faire plaisir aux supporters, qui en ont bien besoin après cette période de grande frustration. On veut les rendre fiers en défendant les valeurs du club qui sont la générosité, l'engagement, le don de soi. Nous avons un devoir envers ces gens-là !"