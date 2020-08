Strasbourg : Quatre nouveaux cas positifs au Covid-19

Par mesure de sécurité, la rencontre opposant le RC Strasbourg à Dijon, initialement prévue ce mardi, avait été annulée après l'apparition de cinq cas positifs au sein de l'effectif alsacien vendredi. Malgré les précautions prises pour l'entraînement (les joueurs arrivent directement en tenue depuis leur domicile et repartent sans passer par les vestiaires) et la mise en quarantaine des joueurs identifiés, les tests réalisés ce mardi ont révélé quatre nouvelles contaminations. Le club a publié dans l'après-midi un communiqué stipulant que « les joueurs concernés ont été isolés et placés en quatorzaine dès la prise de connaissance des résultats. »

« Ces tests viennent malheureusement confirmer ce que l'on craignait, reconnaît François Pietra, le médecin du club. Aucun membre de l'Académie ni du personnel administratif du club, dont les examens ont été pratiqués vendredi 29 juillet, n'a été déclaré positif. » Le club précise également que par mesure de sécurité, la rencontre amicale prévue le samedi 8 août contre le Stade de Reims est annulée.