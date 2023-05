Strasbourg - Nice : Didier Digard en veut à ses joueurs !

Nice n’a rien pu faire à la Meinau ce samedi. Opposés au RC Strasbourg ce samedi pour le compte de la 35e journée de Ligue, les Aiglons n’ont franchement rien montré face à la force de caractère des Alsaciens (défaite 2-0). Une prestation qui a particulièrement agacé Didier Digard. Au micro de Prime Vidéo, l’entraîneur de Nice a eu des mots très forts envers ses joueurs.

"Cela ne doit jamais arriver. Je crois que c'était notre 23e match ensemble et, pour la première fois, j'en veux à mes joueurs. Je vais épargner mon staff. C'est l'entière responsabilité des joueurs et de moi-même car les joueurs doivent être à mon image. Mon staff avait bien préparé ce match, on avait toutes les cartes en main et on a failli. C'est la première fois de cette manière. Certes, il va nous arriver de perdre des matchs, c'est le football, mais de cette manière je ne l'accepte pas."