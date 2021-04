💪 L'insouciance de la jeunesse 🎯#RCSAPSG (1-3) pic.twitter.com/RFgPCgPHGW

de ce samedi 10 avril 2021. Si les Alsaciens se sont lourdement inclinés à la Meinau, leur attaquant malien de 19 ans a sauvé l'honneur en(il avait disputé une minute face à Bordeaux dimanche dernier, ndlr). Deux minutes après avoir pris la place du Sénégalais Habib Diallo (61e), le jeune Malien a. Suite à un débordement de Bellegarde côté droit, le joker a repris au premier poteau le centre à ras de terre de l'international Espoirs tricolore pour faire mouche sans contrôle du pied droit, devant Danilo Pereira (63e).Âgé de 20 ans et présenté comme un, ce natif d'Abidjan était arrivé au mois de janvier dernier en Alsace, avec pour premier objectif de renforcer la réserve du Racing. Le voilà maintenant qui frappe de plus en plus fort à la porte de l'équipe fanion. Un parcours météorique qui n'est pas sans rappeler celui du Rémois El Bilal Touré, issu comme lui de l'académie Afrique Foot d'élite (AFE) basée à Bamako.