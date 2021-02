Strasbourg : Le beau geste du club pour ses abonnés

📞 #GénérationRacing I En ce début d’année, le Racing prend l’initiative d’appeler l’ensemble de ses abonnés afin de maintenir le lien de proximité cher au club 💙

500 appels par jour

17 000, c'est le nombre de supporters abonnés de Strasbourg. 17 000 abonnés qui ne peuvent pour l'instant plus assister aux matchs de leur équipe depuis la Meinau, à cause de la pandémie de la Covid-19. Pour garder le lien et pour les remercier, le club a décidé d'appeler un par un ses abonnés. Une initiative prise à la fin de l'année 2020 et qui est mise en place depuis le début du mois de janvier. Ce sont les salariés du RC Strasbourg qui sont chargés de ces appels. Et parmi eux, certains dirigeants et certains joueurs ont joué le jeu. Notamment les milieux Adrien Thomasson et Jean-Eudes Aholou. Ce geste du club touche évidemment les supporters, qui n'ont pas hésité à féliciter le club sur les réseaux sociaux. Certains d'entre eux ont d'ailleurs partagé leur expérience, la qualifiant deet d'Cetteinitiative représente tout de même un énorme travail de la part des salariés du club alsacien. Sur le site officiel du RC Strasbourg, son responsable marketing, Benjamin Guthleben, a affirmé queMais quand on aime on ne compte pas, et ça le club le confirme :a expliqué Marc Keller, président du RCSA. Pour bien prendre le temps d'appeler leurs 17 000 abonnés, les appels continueront tout au long du mois de février. Et pas de panique, si vous êtes abonné et que vous avez raté l'appel, le club vous rappellera avec trois tentatives. En cette période de crise sanitaire où le sport est également très touché, il est réconfortant de voir de tels gestes de la part des clubs. Un exemple à suivre ?