Strasbourg : Laurey ambitieux avant de défier l'OM

🎙️ Thierry #Laurey : "Quand tu te rends au Vélodrome, il y a toujours un parfum particulier. Ça donne un surplus d’envie et de motivation pour faire une bonne performance."#OMRCSA pic.twitter.com/voi5Llh0Hk

— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) April 28, 2021

"La volonté de bien faire les choses sur ces 4 derniers matches"

. Défaite par Nantes dimanche dernier (1-2), l'équipe dirigée par Thierry Laurey espère rebondir au plus vite, d'autant que son maintien dans l'élite du football français n'est pas encore assuré. Toutefois, étant donné qu'elle est située à six points de la zone rouge - quinzième - une victoire face à l'OM serait quasiment synonyme de maintien.Mais avant de penser aux 40 points éventuels, le coach du club alsacien a affirmé son ambition, ce mercredi en conférence de presse. Des points, il veut en prendre face à l'équipe de Jorge Sampaoli. "Quand tu te rends au Vélodrome, il y a toujours un parfum particulier. Ça donne un surplus d’envie et de motivation pour faire une bonne performance.(...) Marseille a retrouvé beaucoup de dynamisme. Ils sont très impliqués, prennent des risques et vont de l’avant. Il faudra faire très attention. Si on fait cela et qu’on arrive à mettre en place ce que l’on souhaite, il y aura des ouvertures", a-t-il affirmé. Après l'OM, afin d'achever la saison, Strasbourg affrontera Montpellier, Nice puis enfin Lorient.