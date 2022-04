Strasbourg : La "frustration" de Stéphan après le nul contre l'OL

Le verre à moitié plein. Dimanche, Strasbourg a "dominé Lyon" selon Julien Stéphan, notamment à travers une bonne utilisation du ballon, mais le résultat nul a forcément atténué l'impression finale, avec l'égalisation de Karl Toko Ekambi (90ème) qui a su répondre à la réalisation d'Ibrahima Sissoko (20ème). Ce nul permet toutefois au club alsacien d'être toujours dans la course à l'Europe, à la 4ème place, avec 1 point d'avance sur Nice, et 4 de moins que Rennes, virtuellement qualifié pour le tour préliminaire de la prochaine Ligue des Champions.

"On peut avoir beaucoup d'espérance pour la fin de saison"

"Quand on voit la performance de l'équipe, la dynamique, les progrès affichés, on peut avoir beaucoup de fierté et d'espérance pour la fin de saison. En continuant de faire des matchs de cette dimension-là, on prendra encore des points. C'est certainement la meilleure première période qu'on ait faite", a expliqué Stéphan en conférence de presse, dans des propos retranscrits par L'Equipe. L'entraîneur a regretté "de ne pas avoir mis ce deuxième but car on a eu les situations pour le faire", notamment par le biais du tir d'Anthony Caci, bien détourné par Julian Pollersbeck (43ème).



Alors que la fin du Championnat de France se rapproche peu à peu, Strasbourg aura un calendrier très compliqué lors des prochaines semaines. Les réceptions à la Meineau de Rennes (le 20 avril) et du PSG (le 29) sont à noter. L'exercice 2021-2022 se conclura sur la pelouse de l'Orange Vélodrome, avec une opposition face à l'Olympique de Marseille de Jorge Sampaoli (le 21 mai). De quoi en savoir un peu plus sur les capacités des coéquipiers de Ludovic Ajorque d'accrocher un éventuel billet pour l'Europe.