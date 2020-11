En l'absence de Bingourou Kamara, Strasbourg a dû faire appel à son vétéran japonais Eiji Kawashima, n°3 dans la hiérarchie des gardiens, pour être titulaire à Montpellier dimanche : le pauvre a décroché le gros lot, avec cette épique défaite 4-3 ! "C'est toujours chiant pour un gardien, concède-t-il dans le texte, le français presque trop parfait. Il faut être décisif à mon poste. Si on ne prend pas de but, on peut toujours essayer de marquer pour gagner... Il faut qu'on soit solidaires afin de récupérer nos erreurs, on doit tous s'aider." Son collègue sénégalais encore blessé, Eiji Kawashima devrait encore relever le gant contre Rennes, à la Meinau, après avoir rapidement perdu sa place de titulaire improvisé en début de saison (en raison de la grave blessure de Sels).



Titulaire lors des trois dernières Coupes du Monde avec le Japon, il parcourt l'Europe depuis dix ans, en Belgique (Lierse de 2010 à 2012, Standard de 2012 à 2015), en Ecosse (Dundee en 2015-2016) puis donc en France. A Metz, il a disputé une deuxième saison à peu près complète, et le voilà qui enchaîne un troisième exercice de rang à Strasbourg dans la peau d'un véritable joueur de vestiaire. Mais après avoir disputé seulement un match de Ligue 1 en deux ans, le gardien de 37 ans va donc jouer sa quatrième rencontre en douze journées cette saison !

"J'imitais le gardien Thomas Price, nommé Genzo Wakabayashi chez nous."



Evoquer Olive et Tom n'est pas un cliché concernant Eiji Kawashima, qui a grandi avec le fameux manga nommé Captain Tsubasa au Japon - inspiré du monument local Kazuyoshi Miura. Il s'en est confié il y a deux mois pour les Dernières Nouvelles d'Alsace : "Avant même de jouer, quand j'avais six ans, il n'y avait pas de football pro, ça n'est arrivé que deux ou trois années plus tard... Je regardais pour savoir comment frapper. Ça a permis au football, qui n'est pas le sport n°1 au Japon, d'être plus connu. On avait juste notre imagination, donc ça permettait de voir comment maîtriser le ballon. J'imitais le gardien Thomas Price, nommé Genzo Wakabayashi chez nous." Et si le salut du Racing passait par une réincarnation en New Team, avec Thierry Laurey en guise de Peter Colby sur le banc ?

