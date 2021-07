Strasbourg : Gameiro justifie son refus de rejoindre l'OM

Treize ans après son départ, Kevin Gameiro, désormais âgé de 34 ans, est de retour au sein du Racing Club de Strasbourg depuis dimanche. Après avoir signé son contrat pour les deux prochaines saisons, l'attaquant, libre depuis son départ de Valence, était attendu ce mardi en conférence de presse et a détaillé les négociations avec son club formateur. "On y est allés petit à petit, sans sauter les étapes. J'ai donné mon accord et ça s'est fait rapidement. Tout le monde a fait des efforts pour en arriver là. C'est un beau retour, quelque chose que tout le monde voulait. J'ai conscience de ce que mon retour peut apporter aux gens. Il y a toujours de belles surprises dans le foot", a-t-il expliqué, avouant avoir refusé beaucoup d'offres "intéressantes" d'un point de vue sportif et financier.

"Marseille, c'est un contexte particulier"

🎙️ @kevingameiro9 : "Je ne suis pas ici en pré-retraite. Je suis ici parce que j’ai encore envie de progresser et de marquer des buts pour cette équipe. Je veux montrer au Président, à mes coéquipiers, au staff, qu’ils peuvent compter sur moi."#PrésentationGameiro pic.twitter.com/lDRe2u4Kw0

— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) July 20, 2021

L'Olympique de Marseille de Jorge Sampaoli, notamment, était sur le coup pour Gameiro mais l'attaquant a refusé de rejoindre le club phocéen et s'est justifié. "C'est un choix personnel. On ne va pas revenir dessus, mais j'avais beaucoup discuté avec le président (Pablo Longoria, ndlr) et le coach (Jorge Sampaoli, ndlr).. J'ai des attaches ici, dont ma belle-famille. Je suis ravi de pouvoir revenir et bientôt refouler le stade de la Meinau, qui m'a tant donné", a commenté le natif de Senlis.Ayant manqué deux, trois semaines de préparation collective, Gameiro a exprimé son désir de rattraper son retard avant de songer à marquer des buts. En outre, il a valorisé ses discussions avec Julien Stéphan, qu'il semble porter en haute estime.Il est encore jeune, mais il a eu le temps de faire de très belles choses à Rennes. Sa façon de manager l'équipe me plaît également. Sa présence a beaucoup compté dans mon choix", a reconnu le joueur, qui n'est pas venu à Strasbourg en préretraite.