Stade Rennais : Genesio veut un changement de comportement pour remonter la pente !

Le Stade Rennais doit remettre la marche avant. Depuis la reprise post-Coupe du monde, les Bretons sont à la peine et voient peu à peu leurs espoirs de grimper sur le podium s’éteindre. La blessure de Martin Terrier a fait beaucoup de mal aux Rouge et Noir, qui viennent d’enchaîner deux défaites de rang face à Lens et l’Olympique Lyonnais. Redescendu à la sixième place, le Stade Rennais doit absolument s’imposer ce samedi face à Reims pour se relancer. En conférence de presse, Bruno Genesio ne s’est pas voulu alarmiste mais a réclamé un changement de comportement pour pouvoir repartir de l’avant.

« Ce n'est pas normal qu'on soit 14e sur la phase retour »

« Certains investissent des sommes incroyables pour gagner la Ligue des champions et ne l'ont toujours pas gagnée. Et là, on ne sait pas ce qui se passera d'ici la 38e journée. Ce qu'on sait, c'est que si on ne rectifie pas le tir sur notre comportement, à certains moments des matches, on peut être inquiet. Mais c'est tout. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire aux supporters, c'est qu'on va tout faire ensemble pour atteindre nos objectifs, mais c'est à la 38e journée qu'on saura si on les a atteints ou pas, et pas en tirant des bilans à la 29e journée. Ce n'est pas normal qu'on soit 14e sur la phase retour et c'est normal qu'il y ait des interrogations, mais on ne doit pas être touchés par ça. »