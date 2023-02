Stade de Reims : Will Still mitigé après le nul contre l'OGC Nice

Samedi après-midi, le Stade de Reims a ramené un point de l'Allianz Riviera après avoir été tenu en échec par l'OGC Nice 0-0. Après une première période complètement ratée, les Rémois ont réussi à remonter la barre et à obtenir un penalty, manqué par Folarin Balogun. Un match qui aurait donc pu tourner dans les deux sens sans la maladresse des offensifs des deux équipes. En conférence de presse, Will Still a donné son avis sur la rencontre. Il a eu des mots très durs envers son équipe pour sa première période mais a bien apprécié le deuxième acte.

"On a été médiocres, pas bons, en première période. On a manqué d'intensité et d'agressivité dans notre bloc. Les distances nous permettaient pas de presser. Avec le ballon, il y avait beaucoup trop de déchet technique... L'orientation du corps sur le contrôle, la première passe... Généralement on récupérait et on perdait le ballon de suite. C'était frustrant mais ça fait partie du foot. Le plus important, c'est de ne pas avoir encaissé de but sur cette première période. À la mi-temps, on a remis les choses en place. La deuxième période est très intéressante parce que venir à Nice et produire du jeu comme en deuxième période, ça ne peut être que positif. Il y a de petits détails comme ce penalty raté, l'occasion de Mitch (Van Bergen) ou d'Ito. À l'extérieur, on n'arrive pas à les faire pencher en notre faveur. Il faut aussi souligner la qualité et l'état de forme de Nice. On va retenir le positif : la deuxième période, le jeu produit et le clean-sheet"