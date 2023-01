Stade Brestois : Les premiers mots d'Eric Roy à la tête du club

Eric Roy est le nouvel entraîneur du Stade Brestois. En difficulté depuis le début de saison, le club breton a donc engagé Eric Roy comme nouveau coach afin de viser le maintien. Ce jeudi soir, il était en conférence de presse afin de se présenter aux médias avant la rencontre contre Avranches en Coupe de France ce week-end. Il a expliqué ses envies pour le club en termes de jeu, son temps d'obtention de licence mais aussi les détails de son contrat (propos relayés par L'Equipe) :

"Ce qui m'a donné l'envie de repartir, c'est l'opportunité et la passion. Cela m'a pris trois ans pour avoir la licence UEFA Pro, qui me permet d'entraîner. L'opportunité de Brest est venue, mais je ne me projette pas. Je connais l'équipe, le terreau est là. Il faut juste redonner du sens, cette envie de jouer et faire des choses ensemble. Brest est un club différent, un club très identitaire. Je me suis souvent inscrit là-dedans, comme à Nice ou Lens. C'est six mois, et c'est six mois (de contrat) ! Ce ne sera pas la peine de me poser la question d'une prolongation dans quatre mois si l'équipe tourne bien. On en reparlera en fin de saison. J'ai envie d'une équipe qui court, entreprenante, dynamique, mais il ne faudra pas oublier les équilibres. On devra devenir une équipe emmerdante à jouer alors qu'on était plutôt une équipe sympa à jouer sur ce que j'ai vu récemment. Beaucoup de systèmes ont été testés, on n'a pas encore trouvé le bon..."