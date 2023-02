Stade Brestois : Grégory Lorenzi en attendait plus d'Islam Slimani

En toute fin de mercato mardi soir, le Stade Brestois a surpris tout le monde en acceptant de vendre Islam Slimani à Anderlecht. L'expérimenté international algérien a donc quitté la Bretagne pour rejoindre la Belgique. Quelques jours après son départ, son désormais ancien directeur sportif Grégory Lorenzi s'est montré déçu du passage de l'ancien monégasque dans son club. Il a aussi expliqué comment s'est passé le transfert.

"On attendait beaucoup plus d'Islam au vu de son expérience... Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Peut-être que l'on ne correspondait pas à ses attentes non plus. "Mardi soir, j'ai reçu un coup de fil à 22h. On était en train de terminer nos derniers documents. Et on m'appelle pour me dire qu'il y avait une possibilité de transfert pour Slimani. Je dis pourquoi pas mais ça dépend du joueur. On me dit: 'le joueur veut partir'. "Une demi-heure après, Islam est arrivé au bureau et on a fait les papiers pour lui permettre de partir. Mais il n'a jamais été question de résiliation."

Comme il l'a dit, Grégory Lorenzi est à la recherche d'expérience. Si Islam Slimani ne lui a pas apporté satisfaction, il a recruté dans la foulée Loic Rémy. L'ancien joueur de l'OM et du LOSC - entre autres - pourra apporter tout son bagage pour permettre à Brest d'atteindre le maintien.