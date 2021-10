Simon donne des ailes aux Canaris

⚽🇫🇷 #Ligue1Conforama

💥 Moses Simon est le meilleur attaquant nantais cette saison !

⭐ Une très bonne surprise pour le FC Nantes !

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 21, 2019

5 - Moses Simon a délivré 5 passes décisives cette saison, 2 de plus que tout autre joueur en Ligue 1. Cadeaux 🎁. #SCOFCN

— OptaJean (@OptaJean) September 19, 2021

Normalement, Moses Simon délivrera au moins une passe décisive dans deux semaines, à Bordeaux. Le feu follet nigérian du FC Nantes, qui n'a pas été impliqué lors du succès dimanche contre Troyes (2-0), a déjà connu une période de trois matchs sans passe cette saison, de la troisième à la cinquième journée. Dans la foulée, à l'occasion de la large victoire à Angers (1-4), il signait ses quatrième et cinquième offrandes, ce qui fait toujours de lui le meilleur passeur de Ligue 1. Elu joueur du club au mois de septembre, il est(cinq buts, neuf passes). Seul Ludovic Blas fait mieux chez les Canaris, impliqué quinze fois après son penalty transformé dimanche.Validé par Christian Gourcuff à l'été 2019, alors que son prédécesseur Vahid Halilhodzic s'était auparavant opposé à sa venue, Moses Simon est "un joueur d'exception" selon l'entraîneur breton, qui s'exprimait en ce sens pour 20 Minutes. Depuis, il a su se réveiller la saison dernière, après l'arrivée d'Antoine Kombouaré pour lancer l'opération maintien. Et il poursuit donc sur sa lancée. "Il connaît son importance, appuie le coach. Il se sent fort dans sa tête, il aime les responsabilités, il a un gros mental et du tempérament. Ce qu'on attend de lui, c'est de continuer à pilonner son côté gauche pour être efficace. Il finit bien mieux ses actions, désormais."Kombouaré parle aussi de "fusée" lorsqu'il évoque Moses Simon, un joueur définitivement spectaculaire et capable de faire de grosses différences. A tel point que les Nantais doivent prendre garde à ne pas jouer exclusivement sur lui. "Il peut être moins performant, il peut se blesser, concède encore Kombouaré. Les adversaires peuvent aussi le bloquer un peu plus." Et, fait forcément trembler toute la Brigade Loire. Parce qu'il manquera, bien sûr, mais aussi parce qu'il peut bénéficier d'une exposition supérieure qui pourrait rappeler son existence à pas mal de clubs plus huppés. A 26 ans, le FC Nantes ne va pas pouvoir conserver son joyau encore très longtemps.