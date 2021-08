Sifflé par le Parc, Mbappé n'a pas bronché

Aucune réaction sur son visage, mais une réponse dans les pattes. Lors de la deuxième journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain s’est imposé (4-2) contre Strasbourg sur sa pelouse. Son premier match de la saison au Parc des Princes. Et pour son retour devant son public, Kylian Mbappé aurait dû prévoir les boules Quies. A l’annonce de son nom dans le stade, le buteur aux jambes animées par la foudre a souffert des tympans. Comme des millions de petites piques lancées par les tribunes, notamment celle d'Auteuil, les sifflets du public sont venus se planter dans ses oreilles, qu’il n’a pas bougées.



Stoïque, il n’a pas bronché. Expression faciale neutre, comme figée dans la pierre, il a encaissé. Sans doute s’y était-il préparé. Depuis de nombreuses semaines maintenant, les fans du PSG font entendre leur mécontentement quant aux tergiversations de leur ancien chouchou sur sa prolongation de contrat ou non. “Mon plus grand rêve serait de gagner la Ligue des champions avec Paris, ce serait formidable”, avait-il Mbappé pour le magazine L'Équipe en fin juillet. Auparavant, l’attaquant avait publiquement souhaité des recrues à la hauteur de cette ambition avant d’éventuellement signer pour quelques années de plus. Un désir entendu par ses dirigeants.

Mbappé a répondu sur le terrain

Cet été, le PSG a fait venir Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Lionel Messi. Tous se sont imposés parmi les références mondiales à leurs postes. “

Kylian est très compétitif, il a une mentalité de gagnant

, a répliqué Nasser al-Khelaïfi lors de la conférence de presse organisée à l’arrivée de Messi.

Il a publiquement dit qu’il voulait une équipe compétitive, je pense qu’il l’a désormais. Il n’a plus d’excuse pour faire autre chose (que prolonger son

contrat)."

Malgré ça, rien n’a été paraphé, et les rumeurs d’un possible départ vers le Real courent toujours. De quoi agacer les amoureux du club de la capitale, qui reprochent une communication “hypocrite” à Mbappé.

Mais la magie dont ses pieds sont capables ont le pouvoir de faire disparaître, du moins momentanément, les rancœurs les plus tenaces. Intenable face au Racing, le jeune homme a joué l’intégralité de la rencontre. Après sa frappe du droit détournée par Ludovic Ajorque dans ses propres filets, son nom a été scandé dans le stade. Dans la foulée ponctuée d’une passe décisive sur le quatrième pions des siens, il ne s’est pas non plus montré rancunier. Avant de rejoindre le vestiaire, il s’est joint à ses partenaires pour saluer la foule. Sous les applaudissements. Une fois à la maison, pas de vagues non plus. Via Instagram, classe, il s’est contenté d’une photo de lui sourire jusqu’aux oreilles, accompagné d’un “

Grande victoire à la maison. Le travail continue

” et deux emojis aux couleurs des siens.