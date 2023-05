« Si j’avais eu un cinquième de ses résultats » Irles tacle son successeur à Troyes

Bruno Irles a du mal à digérer son éviction. En novembre dernier, Troyes a décidé de se séparer de son entraîneur, alors que le club occupait la 13ème place de Ligue 1. Cela faisait suite à une mauvaise série, avec six matchs consécutifs sans la moindre victoire. Néanmoins, avec du recul, ce choix ne s’est pas avéré payant. Son successeur, Patrick Kisnorbo, n’a réussi qu’à glaner une petite victoire depuis sa nomination et le club vient d’être officiellement relégué en Ligue 2. Dans les colonnes de L’Equipe, Bruno Irles a défendu son bilan et a répondu à l’entraîneur australien, qui avait assuré que l’équipe n’était pas prête physiquement.

Irles pas tendre avec son successeur

« C'est maladroit. Et ça prouve sa méconnaissance de la situation. J'attendais la trêve liée à la Coupe du monde avec impatience, j'allais enfin avoir un mois de travail avec mon groupe. Cet été, le recrutement a été très tardif, j'ai travaillé avec la réserve et les joueurs présents. Il est le seul à l'Estac à avoir eu un mois de travail avec l'effectif. En un mois, on prépare largement une équipe pour la seconde partie du Championnat. Là aussi, je jalouse mon successeur. Si j'avais eu un cinquième de ses résultats, j'imagine à quel point mon quotidien aurait été difficile... »