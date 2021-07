Sergio Ramos, un patron à Paris

Les supporters parisiens étaient venus en masse mercredi, au siège du PSG à Boulogne-Billancourt, pour essayer d’apercevoir Sergio Ramos. Bien plus que la veille, pour Achraf Hakimi, autre nouvelle recrue du club de la capitale. Car l’ex-capitaine iconique du Real Madrid est une véritable légende du football. Et ils étaient donc nombreux à vouloir une photo ou un autographe du nouveau numéro 4 du PSG. Après s’être arrêté pour en signer à travers les grilles de la « Factory », il est reparti dans un van immédiatement suivi par une nuée de fans.



Superstar du ballon rond, le défenseur espagnol de 35 ans a tout gagné ou presque, que ce soit en club, avec notamment quatre Ligue des champions, et en sélection, puisqu’il est champion du monde et double champion d’Europe. Capitaine du Real depuis le départ d’Iker Casillas en 2015, il l’est aussi avec la Roja, même s’il n’a pas été retenu par Luis Enrique pour disputer l’Euro après une saison gâchée par les blessures, et seulement 15 matchs en Liga. Plus que son âge, car il prend extrêmement soin de son corps, ce sont ces blessures récurrentes lors du dernier exercice, avec notamment une opération du genou gauche, qui pourraient constituer une source d’inquiétude.



Impressionnant physiquement



Mais il se serait montré particulièrement impressionnant lors des tests physiques réalisés avant sa signature. Une raison de plus d’être optimiste pour un club parisien qui compte aussi beaucoup sur le caractère de son nouveau numéro 4, en plus de ses indéniables qualités défensives mais également offensives, lui qui aura marqué la bagatelle de 101 buts avec le club merengue. Car Sergio Ramos est un leader-né qui déborde de charisme, et qui sait se sublimer dans les moments importants, comme il l’a déjà prouvé à de très nombreuses reprises. Des caractéristiques qui ont parfois manqué au groupe parisien.



Et alors qu’il compte de nombreux partisans dans le vestiaire, comme Neymar, ses compatriotes espagnols ainsi que ses anciens coéquipiers à Madrid, on ne sait pas encore comment va se passer la cohabitation avec les autres défenseurs centraux, Marquinhos et Kimpembe. Mauricio Pochettino pourrait toutefois opter pour une défense à trois. Car on imagine mal Ramos, s’il est apte physiquement, sur le banc…

