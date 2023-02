Sergio Ramos : "Je n’ai jamais rien lâché"

Après 16 ans passés sous la tunique du Real Madrid, Sergio Ramos a fait le choix de rejoindre le PSG en 2021. Après une première saison tronquée par les blessures, le défenseur central s’affirme comme le patron de la défense du PSG cette année. Lors d’un entretien accordé à l’UEFA, Sergio Ramos est revenu sur sa première saison difficile.

« Quitter le Real Madrid a évidemment été un très grand changement. Mon objectif est toujours de continuer à gagner. Avec le Real Madrid, j’ai beaucoup gagné, mais je pensais que ce serait une bonne occasion de changer d’air… de tenter d’aider une équipe comme le PSG. Dès le début, tout a mal tourné. Je me suis blessé, j’ai peiné à me remettre et à m’adapter au nouveau système, à la nouvelle équipe et au nouvel entraîneur. Le doute s’installe et on commence à se demander si l’on a fait le bon choix. Cependant, je n’ai jamais rien lâché pendant ma carrière, j’ai toujours travaillé très dur pour être au top.».