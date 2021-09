PSG - Sergio Ramos, il y a comme un hic

Pour voir Sergio Ramos enfiler la tunique parisienne et disputer un match avec les vice-champions de France il va falloir prendre son mal en patience. Le chevronné défenseur espagnol n’est pas encore apte à tenir sa place. Touché au mollet peu avant son arrivée dans la capitale française, il a multiplié les soins pour être prêt pour la réception de Clermont, mais il a eu le malheur de rechuter il y a de cela quelques jours.

Sa date de reprise reste inconnue

Malgré toutes les précautions prises par le staff francilien, le champion du monde 2010 s’est donc blessé de nouveau. Un coup dur qui soulève inévitablement de nombreuses interrogations. A 35 ans, et vu les pépins qu’il a connus ces derniers mois, est-il encore capable de jouer au plus haut niveau et de manière régulière ? Ses allers-retours à l’infirmerie n’invitent pas à l’optimisme de ce côté-là, d’autant plus que personne n’est en mesure de dire aujourd’hui quand est-ce qu’il sera opérationnel.

L’Andalou s’est parfaitement adapté à son nouveau vestiaire, et a déjà noué de bonnes relations avec les autres stars de l’équipe. Il n’y a aucun doute quant à sa capacité à prendre ses aises au sein du groupe. En revanche, rien ne certifie qu'il va devenir le nouveau patron de la défense parisienne, comme c’était prévu lorsque Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo sont allés le chercher à Madrid. La paire Marquinhos - Kimpembe a encore de beaux jours devant elle.



Messi, Ramos... Toutes les recrues du PSG présentées au Parc !