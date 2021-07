Sergio Ramos blessé et forfait pour le Trophée des champions

L'Espagnol est "en phase de reprise progressive suite à une lésion du solaire du mollet gauche contractée à l'entraînement en fin de semaine dernière", et "son retour a l'entraînement est à prévoir dans une semaine", a expliqué le club de la capitale dans un communiqué. Les Parisiens, vainqueurs de la Coupe de France, affrontent le champion de France Lille dimanche lors du traditionnel Trophée des champions, à Tel-Aviv (Israël). L'ancien défenseur du Real Madrid est arrivé le 8 juillet au PSG, après avoir terminé son contrat en Espagne. A 35 ans, le joueur, quatre fois vainqueur de la Ligue des champions, a signé pour deux saisons. Il n'est logiquement pas convoqué non plus pour le match amical de mardi soir contre le Séville FC, tout comme Kylian Mbappé, Neymar, Marco Verratti ou encore Angel Di Maria, qui sont encore en vacances ou n'ont pas terminé leur préparation.

Ramos avait connu une dernière saison en pointillés avec le Real Madrid, manquant pas moins de 30 matches avec les Merengue et cumulant presque 150 jours d'absence. Le défenseur central n'a en effet disputé que deux rencontres de Liga en 2021 en raison d'une blessure à un ménisque en janvier, puis d'une lésion musculaire à la jambe gauche contractée juste après son retour à la compétition mi-mars. L'Andalou n'a plus rejoué ensuite jusqu'à la fin de la saison et n'a pas été convoqué pour l'Euro-2020 à la surprise générale. Ramos, qui détient le record du nombre de sélections avec la Roja (180), a ainsi manqué sa première compétition internationale depuis 2005 et ses débuts avec l'Espagne.

"Cela a été une décision difficile à prendre, mais Ramos n'a pas joué et ne s'est presque pas entraîné depuis janvier", s'était justifié le sélectionneur Luis Enrique en conférence de presse fin mai lors de l'annonce de sa liste. "Après quelques mois pourris et une saison atypique et différente de tout ce que j'ai pu vivre dans carrière, voilà que s'ajoute l'Euro. J'ai lutté et travaillé chaque jour corps et âme pour pouvoir arriver à 100% avec le Real Madrid et la sélection, mais les choses ne vont pas toujours comme on veut", avait réagi Ramos sur les réseaux sociaux. Le défenseur pourrait également manquer la première journée de Ligue 1 et le déplacement du PSG sur la pelouse d'un promu, Troyes, le samedi 7 août. Il pourrait ainsi faire ses grands débuts au Parc des Princes face à Strasbourg le week-end suivant.