Mauvaise nouvelle confirmée pour Krépin Diatta. Sorti sur blessure lors du match Monaco-Lille vendredi (2-2), l'attaquant sénégalais de Monaco souffre d'une lésion au ligament croisé antérieur du genou gauche. L'information a été confirmée par l'entraîneur de l'ASM, Niko Kovac, mercredi en conférence de presse. « On est très triste pour lui, a dit le technicien allemand. Mais il est très fort mentalement et va revenir plus fort. Depuis son arrivée, il a eu des bons moments mais aussi de nombreux pépins physiques. On l'attendra et on sera derrière lui. »



Même si rien n'est décidé définitivement à ce sujet, le joueur « devrait se faire opérer prochainement », a précisé le club princier dans un communiqué. La saison de l'ancien du FC Bruges paraît compromise. Les Lions de la Teranga devront se passer de ses services lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun.