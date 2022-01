Sénégal - Le Marseillais Pape Gueye suspendu par la FIFA !

Pape Gueye, attaquant de 22 ans, présent actuellement à la Coupe d'Afrique des nations au Cameroun avec les Lions du Sénégal, "a eu des problèmes extra équipe nationale avec Marseille. Sur un transfert, il y a eu des problèmes entre Marseille et Watford. La Fifa l'a suspendu", a déclaré Aliou Cissé dans une vidéo consultée vendredi par l'AFP. "Du coup, tant qu'on n'a pas fait appel, il ne peut pas jouer avec nous. On l'a su en réalité cinq minutes avant le coup d'envoi" du deuxième match des Lions du Sénégal face à la Guinée vendredi à Bafoussam (0-0), a dit M. Cissé. "C'est un autre problème qui nous est arrivé comme tant d'autres problèmes depuis le début de cette CAN", a-t-il ajouté.

Après plusieurs absences pour cause de Covid lors de son premier match le 11 janvier face au Zimbabwe (1-0), le Sénégal était privé vendredi de plusieurs de ses joueurs après de nombreux tests positifs, dont le défenseur Kalidou Coulibaly, le milieu de terrain de PSG Idrissa Gana Guèye le gardien de Chelsea Edouard Mendy. L'information sur la suspension de Pape Gueye "est tombée ce matin vers 11H00-midi. Le team menagar (de l'équipe) a eu l'informaion de la part de son avocat qui nous a dit attention: ne le faites pas jouer". "Il faut prier pour le (Pape Gueye) récupérer pour tout le (reste du) tournoi. Ce n'est pas encore évident", a poursuivi Aliou Cissé.

Le Sénégal jouera son dernier match de poule face au Malawi lors de la troisième journée. Les Lions et le Sily national de Guinée sont quasiment qualifiés en huitième de finale. Le Sénégal, bien que diminué par des absences notables, n'a pas encore assumé le statut de favori que lui prêtent nombre d'observateurs, lui qui court après sa première CAN après deux finales perdues, en 2002 et lors de la précédente édition en 2019. Avant de rejoindre l'Olympique de Marseille, en 2021, Pape Gueye avait d'abord signé un pré-contrat avec Watford. Né en France, il a joué avec les U18 et les U19 de la France avant d'opter pour le Sénégal, pays d'origine de ses parents, en octobre 2021. Il a signé son premier contrat professionnel au Havre en 2017.

