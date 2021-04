Son changement de nationalité sportive

Dans la tête des gens, j’étais français, point. Si on m’avait posé la question j’aurais répondu, je suis franco-sénégalais. Les gens ont peut-être l’impression que ça tombe du ciel comme ça. Je me sens français et sénégalais j’ai toujours été cet Abdou-là en fait, ce n’est pas quelque chose de bizarre.



Une crainte de la concurrence chez les Bleus ?

Pas du tout, ce n’est pas un manque d’ambition ou une crainte. J’étais dans la position idéale pour penser aux Bleus. Si demain pendant six mois je pète tout à Paris, forcement l’équipe de France se serait intéressée à moi.



La faiblesse des infrastructures et de l'organisation en Afrique...

Ce n’est pas dans ma réflexion, je suis en mission. Quand les Sud-Américains jouent en Bolivie ou dans un autre pays en altitude on se pose pas la question ? Non, personne. Ce sont les particularités du continent.