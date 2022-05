Seko Fofana distingué

Seko Fofana a remporté le prix Marc-Vivien Foé, remis par RFI et France 24 au meilleur joueur africain de Ligue 1. Avec 211 points, le milieu de terrain international ivoirien du RC Lens, actuellement en rupture avec la sélection, a largement devancé deux Rennais : le Malien Hamari Traoré (91 points) et le Marocain Nayef Aguerd (77 points). Il succède au palmarès à son coéquipier Gaël Kakuta, et confirme la domination des Ivoiriens au palmarès : 5 victoires désormais après le doublé de Gervinho et les succès de Jean Michael Seri et de Nicolas Pépé.

Fofana : « Ma meilleure saison »

« Comme je l’ai expliqué au sein du club, ça me tenait à cœur de gagner ce trophée parce que c’est le Prix Marc-Vivien Foé et ça me rappelle énormément de choses. La première fois que je suis allé dans un stade, c’était quand j’étais jeune, avec mon papa. Il m’a emmené voir l’équipe de France jouer face à la Turquie. Et le même jour, on apprenait cette triste nouvelle. Donc, quand j’ai vu que j’étais parmi les finalistes, ça me tenait à cœur de gagner ce trophée et c’est ce qui est arrivé », a confié le lauréat dans un entretien accordé à RFI.

Interrogé sur son bilan de la saison, Seko Fofana pense que cet exercice 2021-2022 est le meilleur de sa carrière. « Parce qu’en termes de statistiques j’ai par exemple marqué beaucoup de buts. Après, en ce qui concerne mes performances, il y en a eu des très bonnes par le passé. J’en avais réussi aussi à l’Udinese, en Italie. C’était peut-être un peu moins médiatisé. Mais on va dire que c’est ma meilleure saison. »

Prix Marc-Vivien Foé : le palmarès

2009*: Marouane Chamakh (Bordeaux – Maroc)



2010*: Gervinho (Lille – Côte d’Ivoire)



2011 : Gervinho (Lille – Côte d’Ivoire)



2012 : Younès Belhanda (Montpellier – Maroc)



2013 : Pierre-Emerick Aubameyang (Saint-Etienne – Gabon)



2014 : Vincent Enyeama (Lille – Nigeria)



2015 : André Ayew (Marseille – Ghana)



2016 : Sofiane Boufal (Lille – Maroc)



2017 : Jean Mickaël Seri (Nice – Côte d’Ivoire)



2018 : Karl Toko Ekambi (Angers- Cameroun)



2019 : Nicolas Pépé (Lille - Côte d'Ivoire)



2020 : Victor Osimhen (Lille - Nigeria)



2021 : Gaël Kakuta (Lens - RD Congo)



2022 : Seko Fofana (Lens - Côte d'Ivoire)



(*) Ne s’appelait pas encore « Prix Marc-Vivien Foé ».