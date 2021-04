Sampaoli, un entraîneur qui leur veut du bien

Jorge Sampaoli s'est appuyé sur les hommes en place pour commencer à faire passer son message et son projet à l'Olympique de Marseille. Il n'avait pas le choix, à vrai dire. Alors, au-delà d'un changement de système et de mentalité, il fallait forcément que certains hommes suivent. On le sait, le symbole n°1 se nomme Dimitri Payet, auteur de sept passes décisives en sept matchs depuis l'arrivée de l'entraîneur argentin, et de ce doublé à Reims (1-3) la semaine dernière. "On le retrouve avec sa responsabilité et ses capacités, on a besoin qu'il soit à la hauteur de ce qu'on attend de lui, apprécie d'ailleurs son coach. Il est heureux, il joue avec davantage d'intensité, il répète plus les efforts et les accélérations. Il faut continuer."

Balerdi pris de l'ampleur

L'autre gagnant principal de la méthode Sampaoli se nomme Leonardo Balerdi, inamovible titulaire dans la défense à trois depuis le 10 mars et les débuts de l'ancien sélectionneur de l'Argentine sur le banc de l'OM, à l'occasion de la victoire face à Rennes (1-0). C'est bien simple, le jeune joueur prêté par Dortmund (22 ans) n'a pas manqué une minute sous les ordres de son compatriote. Pour d'autres, il s'agit plus de circonstances.



Ainsi, que ce soit concernant Lucas Perrin ou Yuto Nagatomo, c'est essentiellement à cause des absences que ces deux-là peuvent engranger les minutes. Duje Caleta-Car a été suspendu, et surtout Jordan Amavi blessé. Paradoxalement, ce dernier peut aussi être considéré comme un bénéficiaire de l'arrivée de Sampaoli, puisque celui-ci compte absolument sur lui même sans l'avoir vu encore jouer. D'après RMC Sport, il veut qu'il prolonge en vue de la saison prochaine. Enfin, Pol Lirola est également une belle réussite du nouveau système, mais il serait un peu exagéré d'affirmer que Sampaoli est responsable de son nouveau statut, tant le boulevard était déjà ouvert sur le côté droit pour le jeune défenseur espagnol. A l'inverse, Saif-Eddine Khaoui n'est lui resté titulaire que les deux premiers matchs.