Sampaoli prend ses fonctions à l'OM après la gifle en Coupe

L'Argentin devait rencontrer les joueurs marseillais lundi après-midi après avoir passé un test PCR --dont le résultat s'est avéré négatif, a-t-on précisé au sein du club. Le technicien, arrivé du Brésil mardi dernier, avait été placé en septaine pour écarter toute contamination au Covid-19. Aucune précision sur la teneur de la "rencontre" entre le nouvel entraîneur et ses joueurs --discussions, décrassage, entraînement-- n'a été donnée par le club, qui doit affronter mercredi Rennes pour un match en retard de Ligue 1 au Vélodrome (19h00). Après un mois de février plombé par une succession de crises (envahissement de la Commanderie, mise à pied d'André Villas-Boas, changement de président, visite express du propriétaire Frank McCourt), la première prise de contact entre les Marseillais et leur nouvel entraîneur survient dans un contexte encore assombri par la piteuse élimination subie dimanche en 16es de finale de Coupe de France face au Canet-en-Roussillon (National 2, quatrième division).

> Eyraud mis de côté, Sampaoli nouveau coach <

Pour la dernière rencontre de l'intérimaire Nasser Larguet sur le banc, les Olympiens sont tombés bien bas et ont laissé filer une compétition qui aurait pu leur offrir une qualification européenne en fin de saison, laissant entrevoir à l'explosif Sampaoli l'ampleur de la tâche qui l'attend. "Je ne suis pas ici depuis longtemps, mais je suis, comme toute l'équipe, très désolé pour ce qui s'est passé hier, et je sais qu'avec beaucoup de travail et beaucoup d'effort, nous pouvons sortir de cette période. Allez OM!", a réagi sur Instagram et Twitter l'unique buteur marseillais du match, le buteur polonais Arkadiusz Milik, arrivé de Naples au mercato. Resté à Marseille devant un écran de télévision, Jorge Sampaoli aura en tout cas dû mesurer la quantité de "travail" et d'"effort" nécessaires et les trésors de psychologie qu'il lui faudra déployer dès lundi pour remettre dans le sens de la marche cette équipe.

Ce nouvel échec embarrassant plombe encore davantage la saison de l'OM, déjà éliminé sans gloire dès la phase de poules de Ligue des champions cet automne, et qui n'a plus que la Ligue 1 (8e) pour espérer accrocher une place européenne au printemps. En coulisses, les bouleversements se sont poursuivis au cours des derniers jours, avec la mise à pied de Thierry Aldebert, ancien responsable de la sécurité devenu chargé de l'exploitation du stade, révélée vendredi par L'Equipe, ou l'incertitude autour de l'avenir d'Hugues Ouvrard, "Head of Football" nommé par Jacques-Henri Eyraud et honni par les supporters.