Sampaoli confirme le départ d'Alvaro

Cadre de l'Olympique de Marseille lors des deux précédentes saisons, Alvaro Gonzalez s'apprête à quitter le club par la toute petite porte. Tout porte à croire que le défenseur central espagnol ne portera plus la tunique blanche et bleue du club phocéen. Plusieurs sources indiquent en effet que Jorge Sampaoli aurait demandé à ses dirigeants de ne plus intégrer le joueur dans son effectif. Une mise à l'écart qui interpelle.

Alors que son bail expire en juin 2024, Alvaro Gonzalez devrait bien quitter le club. Les deux parties ont entamé des négociations pour une rupture de contrat, selon les informations de RMC Sport. Sampaoli a néanmoins été prié de s'expliquer sur ce cas, ce jeudi, en conférence de presse. Visiblement mal à l'aise, le technicien argentin ne s'est pas attardé sur le sujet.

« Alvaro est en Espagne, en accord avec le club. C'est un peu difficile pour l'avenir, la situation n’est pas très claire..., a-t-il lâché. Ce n'est pas l'idéal car d'autres joueurs sont blessés comme Konrad, Balerdi. On doit protéger le groupe, faire bloc avec les joueurs que nous avons », a conclu Jorge Sampaoli.