Saint-Etienne : un joueur contrôlé positif au coronavirus

Après avoir effectué des tests ce mercredi, l'AS Saint-Etienne a enregistré un cas positif au sein de son effectif. Le joueur concerné, dont l'identité n'a pas été dévoilée, a été placé en quarantaine. Le match de préparation contre le Hertha Berlin programmé ce vendredi est annulé.



⚠️ Les tests de dépistage PCR, effectués hier mercredi, ont révélé un cas positif au COVID-19 au sein de l’effectif professionnel. Le joueur concerné a été immédiatement isolé. Le match contre @HerthaBSC est annulé.

— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 6, 2020

"Les conditions sanitaires initialement définies pour l'organisation du match entre l’AS Saint-Étienne et le Hertha BSC, programmé demain vendredi au Stade Geoffroy-Guichard, ne permettent plus la tenue de cette rencontre, a précisé l'ASSE dans un communiqué officiel. De nouveaux tests sont programmés ce samedi et lundi prochain. Le club applique avec la plus grande rigueur les mesures de précaution sanitaires imposées par les autorités publiques et les instances du football".